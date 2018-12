Storie del primo anno di WTCR: lacrime di gioia per Guerrieri

Esteban Guerrieri ha soffiato il primo posto a Rob Huff, che partiva dalla DHL Pole Position, per vincere la sua seconda gara dell'anno dopo quella del Nürburgring Nordschleife.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha resistito alle pressioni dell'inglese precedendolo sul traguardo, mentre terzo ha chiuso Norbert Michelisz.



“E' stata una stagione fantastica e sono felice di aver chiuso con la vittoria a Macao - ha detto l'argentino - Ne ho conquistate due quest'anno, qui e al Nordschleife, non potevo chiedere di più. Sono anche arrivato terzo in campionato, è bellissimo".



"Venerdì ero deluso, ma chiaramente non potevo sapere che oggi avrei vinto. Sono felice di aver battuto uno come Rob Huff, dal quale mi sono difeso e imparato molto. Spero di combattere anche l'anno prossimo con lui. Grazie al mio team, alla mia famiglia e mia mamma, e a tutti quelli che mi hanno sostenuto".

