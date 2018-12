Storie del primo anno di WTCR: prima vittoria a Macao per Vervisch

Frédéric Vervisch è diventato il 15° vincitore del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO con il successo a Macao.

Sul Circuito da Guia, il pilota dell’Audi Sport Team Comtoyou ha piazzato la sua RS 3 LMS davanti a Timo Scheider e Yvan Muller in Gara 2 partendo terzo in griglia.



“Avevamo una macchina forte sui rettilinei, siamo partiti bene e sono riuscito a superare Kevin Ceccon, poi Timo e infine a tenere il comando, ma è stato difficile – dice il belga – Ho visto che nel secondo giro c’era la possibilità di passare al comando e l’ho sfruttata. Ce l’ho fatta prima del Mandarin, ho detto “ora o mai più”, ma grazie ad una macchina fantastica ho potuto controllare la gara senza fare errori. Sono felicissimo ed è bello essere davanti a due piloti leggendari come Scheider e Muller. Sono contento anche per il team, è la prima vittoria assieme”.

