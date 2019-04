Norbert Michelisz non è il solo ungherese a correre nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO quest'anno.

Anche il 19enne Attila Tassi è presente con la Honda della KCMG (che ha chiamato Elda dopo una votazione sui social). Ecco le sue parole prima di recarsi all'Hungaroring.



Qual è il tuo obiettivo per il 2019?

“Essere il miglior pilota Honda a fine stagione, ma non sarà facile con Tiago, Esteban e Néstor in squadra. Penso che lavorando bene potrò farcela. Ovviamente sarebbe bello riuscire a vincere una gara, anche se su 30 in programma non è molto. Spero di essere fortunato, il passo c'è".



Norbert Michelisz è tuo mentore e rappresentante dell'Ungheria come te, in pista come sarà la sfida fra voi?

“Come con tutti gli altri, ho corso per il suo team due anni fa e ho imparato tantissime cose prendendo tecniche e stili di guida suoi. Sono a questo livello grazie a lui, mi ha dato una grande mano".



Sei anche il più giovane, come va col rispetto?

“Spingerò fortissimo, ma non credo che sarà un problema. Non sono il tipo di ragazzo che si spaventa a vedere grandi nomi attorno. Ho avuto battaglie simili negli anni passati, poi a volte ammetto di essere stato troppo aggressivo, ma ognuno ha il suo stile di guida e questo è il mio".



Conosci bene l'Hungaroring, che ricordi hai?

“Tutti gli ungheresi crescono su questo tracciato, si viene qui praticamente ad ogni weekend. L’anno scorso ero nel WTCR come wildcard e non andò molto bene, mentre in TCR International fu il fine settimana più bello della mia carriera. Vinsi Gara 2 e fu una sensazione incredibile.



Cosa ne pensi del ritorno del tuo compagno Tiago Monteiro?

“E' in credibile e ha tanta esperienza, potrò imparare moltissime cose da lui nell'arco dell'anno. E' eccezionale perché nessuno qui in Honda ne sa quanto lui".

The post Sulla #WTCR2019SUPERGRID con Attila Tassi appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.