Sulla #WTCR2019SUPERGRID con Mehdi Bennani

Mehdi Bennani è pronto per affrontare la sua quinta stagione con la Sébastien Loeb Racing e ancora una volta guiderà la Volkswagen Golf GTI TCR nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO cominciando dalla sua gara di casa, la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco, questa avventura.



Hai ciò che serve per vincere il titolo?

“Lo spero, certo. A volte nella tua testa le cose che sembrano impossibili al 99% rendono tutto più difficile, ma bisogna sempre sperare in quell'1% nella vita. Non si chiude mai nessuna porta, fa parte della nostra cultura".



Sei entusiasta della #WTCR2019SUPERGRID con così tanti piloti forti presenti?

"E' una grande motivazione, ci sono 7 Campioni del Mondo, il massimo per una serie. C'è grande attesa e penso di essere fortunato a fare parte del gruppo. So che molti aspettano con ansia le prime qualiche per vedere cosa succederà e chi sarà il più veloce".



Pensi che sia una competizione molto serrata?

“L'anno scorso già avevamo 20 piloti in un secondo, ora sarà ancor più dura, ma ho ulteriori motivazioni perché ognuno di noi vuole dimostrare di essere il migliore".



Oltre al confermato Rob Huff, quest'anno hai due nuovi compagni di squadra; cosa pensi del loro potenziale?

“Johan Kristoffersson è Campione WRX e ha vinto due volte l'STCC, sicuramente conosce bene la macchina, anche meglio di me. Benjamin Leuchter ha sviluppato la Golf e vinto campionati con essa. E' bello perché fra di noi ci sarà una grande sfida e chi vincerà se lo godrà di più. Alla fine l'obiettivo è ottenere più punti possibile per il team, sperando non succeda ciò che accadde a Vila Real fra me e Rob. Vedremo come andrà, tutti vorranno essere veloci in squadra".



Il Marrakech Grand Prix festeggia 10 anni nel 2019. Un bel traguardo...

“Sono molto felice della sua storia e di ciò che è successo da allora, oltre che di far parte dell'evento in un Mondiale, per il Marocco è il nostro evento. Ringrazio ognuno per il supporto, anche se noi siamo in macchina si sente il loro tifo. Per me significa tanto".

