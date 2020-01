Il weekend del 24-26 aprile all'Hungaroring si svolgerà il Super Racing Festival, con tanti idoli locali in azione su mezzi differenti.

Il Campione WTCR Norbert Michelisz sarà la stella delle auto turimo, mentre Norbert Kiss darà la caccia al titolo nell'ETRC.



La pista di Budapest, aperta nel 1986, ospiterà infatti le due serie, WTCR – FIA World Touring Car Cup e FIA European Truck Racing Championship, per un grande fine settimana di motori.



“Ci stiamo preparando per un grande festival di motorsport, una festa ungherese dove avremo in azione due piloti importantissimi come Norbert Michelisz e Norbert Kiss - ha dichiarato Zsolt Gyulay, AD di Hungaroring Sport Zrt - Questo evento ha richiamato tanta gente allo Slovakia Ring e funziona bene, pensiamo che sia una grande stagione per il nostro circuito e il modo migliore per aprirla. Fra l'altro, il GP di F1 festeggerà la 35a edizione e abbiamo grandi sorprese in serbo per gli spettatori con tante cose nel paddock".



I biglietti costano 3900 HUF al giorno e 5900 HUF per il weekend. Gli Under14 e Over65 avranno ingresso gratuito e ogni tagliando garantisce l'accesso al paddock.



Cliccate quiper ulteriori dettagli.



Ultimissima: L'Audi R8 LMS Cup sarà tra le gare di supporto.

The post Super Racing Festival per la WTCR Race of Hungary appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.