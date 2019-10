Suzuka, la Top6 di Tarquini

La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan dello scorso anno fu praticamente decisiva per la conquista del titolo da parte di Gabriele Tarquini.

Grazie alla penalità inflitta a Kevin Ceccon (partenza fuori posizione), il "Cinghiale" centrò il successo in Gara 3 che lo proiettò verso la corona iridata portata a casa a Macao.



Suzuka resta una pista storica per il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse: vediamo perché.



1: Stessa età

“Con Suzuka ho sempre avuto un bel rapporto, soprattutto dopo che ho scoperto che è stata costruita nel 1962, quindi abbiamo la stessa età!”



2: 4 GP

Tarquini ha preso parte a quattro GP di F1 in carriera. Da segnalare la rimonta dal 24° all'11° posto nel 1991 con la Fondmetal-Ford.



3: Idolo Honda

Nel 2014 José María López festeggiò il primo dei suoi tre titoli consecutivi nel FIA World Touring Car Championship a Suzuka, dove Tarquini si impose in Gara 2 con la Civic WTCC.



4: Pista preferita

All'abruzzese piacciono tre piste: Mugello, Spa-Francorchamps e Suzuka, dove corse per la prima volta nel 1988. "Questi tre circuiti hanno dei bei layout e sono molto divertenti. Sento qualcosa di speciale quando li affronto".



5: East

Si correrà sul Suzuka Circuit East Course, che Tarquini ha affrontato come WTCC Race of Japan tra 2011 e 2013, con un terzo posto come miglior risultato ottenuto nel 2012.



6: La quinta

Il successo in Gara 3 del 2018 fu il quinto ed ultimo della scorsa stagione per lui.

