Syahrin completa il suo test con la Hyundai

Hafizh Syahrin ha completato la sessione di test a Sepang dove ha provato per la prima volta la Hyundai i30 N che utilizzerà nell'ultimo round stagionale del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il malese, che corre come wildcard del Team Engstler, si è dato da fare al volante della vettura coreana nella giornata di lunedì, dove ha girato anche sotto i riflettori dato che le gare della massima serie turismo avranno luogo in serata.



"Ci sono diverse aree dove posso migliorare e debbo analizzare i dati con gli ingegneri per capire dove perdo e dove invece vado meglio - ha commentato Syahrin, che nel weekend sarà impegnato anche con la 8h di moto del FIM EWC - In generale è stato fantastico, una bellissima esperienza correre di notte. In Gara 3 ci saranno queste condizioni ed era una occasione da sfruttare".



Il regolamento per le wildcard prevede una zavorra imposta di 20kg per ogni debuttante, cosa che il ragazzo di MotoGP ha un po' sofferto.



"Non è facile gestirla, ma proverò a crescere un passo alla volta. Non vedo l'ora di cominciare il weekend, passerò da auto a moto in continuazione e sarà molto complicato, ma proverò a migliorare stando calmo e tenendo tutto sotto controllo"



Foto: Sepang International Circuit

