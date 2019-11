Syahrin pronto al debutto nel WTCR con l’aiuto di Cheah

Hafizh Syahrin ha chiamato Mitchell Cheah per avere consigli in vista del suo debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

I due malesi, assieme a Douglas Khoo, faranno parte della #WTCR2019SUPERGRID nell'evento di Sepang del 12-15 dicembre, con Cheah che avendo molta più esperienza del collega di MotoGP, gli ha parlato della sfida che lo attende, in un weekend che vedrà Syahrin impegnato anche nella 8h di moto, per il quale si preparerà con la Sepang 1000km Endurance Race (S1K) del 22-24 novembre.



“Passare dalle 2 alle 4 ruote è molto diverso come strategie e approccio - ha detto Syahrin, che si è allenato per 5h con Cheah in pista - Debbo prepararmi anche fisicamente e mentalmente, adattandomi in fretta alle varie manovre da effettuare in gara".



Il 25enne condividerà il volante con Alister Yoong, figlio di Alex Yoong, e Bradley Benedict Anthony, altro astro nascente del motorsport. I tre guideranno una Toyota Vios del team Hi-Rev SIC Dream Chaser.

