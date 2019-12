Syahrin pronto per il doppio impegno EWC-WTCR: “E’ da pazzi, ma sono pronto”

Hafizh Syahrin la prossima settimana sarà impegnato sul Sepang International Circuit per le Races of Malaysia, prendendo parte alla 8h del FIM Endurance World Championship e alle gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, cui l'evento sarà il gran finale di stagione.

Il 25enne malese, fresco di avventura in MotoGP con la Red Bull KTM Tech 3, alla Sepang 1000km Endurance Race si presenterà allenatissimo dopo 7 giorni di prove.



Lunedì 9 e martedì 10 dicembre svolgerà infatti un test con la Hyundai i30 N del Team Engstler che utilizzerà nella WTCR Race of Malaysia. Mercoledì 11 dicembre avrà test e prove diurne e notturne per la 8h di moto con la Yamaha YZF-R1 del Sepang Racing Team. Giovedì 12 è il giorno delle qualifiche, poi passerà alle 4 ruote venerdì 13 dicembre per prove libere e qualifiche della WTCR Race of Malaysia.



La 8h di Sepang scatterà alle 13;00 locali di sabato 14 dicembre, mentre domenica avrà le 3 gare del WTCR / OSCARO alle 15;15, 18;15 e 20;10. La prima e la seconda saranno di 9 giri (50km), la terza di 12 giri (66km).



Dal punto di vista fisico e mentale, Syahrin si dice prontissimo: "Sarà dura perché avremo l'EWC per 8h sabato e poi 3 gare di macchine domenica. Ma sarò preparato e mi riposerò, cosa molto importante. Spero di riuscire a fare bene con le auto, proverò a dare spettacolo e a godermi questa avventura. Vediamo come andrà".



Un trio malese

Oltre a Syahrin, ci sono altre due wildcard della WTCR Race of Malaysia. Mitchell Cheah sarà suo compagno di squadra nello Hyundai Team Engstler, mentre Douglas Khoo guiderà la CUPRA TCR della Viper Niza Racing.



“Sarà interessante perché non mi è mai capitato di fare due cose diverse nello stesso weekend - afferma il pilota di MotoGP - E' un'occasione che non potevo rifiutare quella di correre a Sepang nel WTCR contro 7 Campioni del Mondo FIA. Sicuramente non posso darmi degli obiettivi, non so quale sia il mio livello, ma credo di poter imparare e fare esperienza e mi auguro che ai tifosi piaccia".



Bel pacchetto per la 8h

Syahrin farà squadra con Franco Morbidelli e Michael van der Mark nel Sepang Racing Team, condividendo la sella della Yamaha YZF-R1 nel secondo round della stagione 2019-2020 del FIM Endurance World Championship.



“Abbiamo un buon pacchetto in un bel team, con buoni piloti che ci consentono di puntare al podio in questa prima 8h di Sepang",, che chiuse 16° la gara malese della MotoGP il 3 novembre.



Il programma di Hafizh Syahrin per le Races of Malaysia



Lunedì 9 dicembre

WTCR Race of Malaysia, test wildcard: 19;00-22;00



Martedì 10 dicembre

WTCR Race of Malaysia, test wildcard: 9;00-11;00



Mercoledì 11 dicembre

EWC 8 Hours of Sepang, test privati: 9;00-16;00

EWC 8 Hours of Sepang, prove libere: 16;30-18;30

EWC 8 Hours of Sepang, prove notturne: 19;30-21;00



Giovedì 12 dicembre

EWC 8 Hours of Sepang, qualifiche: 9;30-10;50

EWC 8 Hours of Sepang, qualifiche: 14;30-15;50

EWC 8 Hours of Sepang, prove libere: 18;00-18;45

EWC 8 Hours of Sepang, Top 10 Trial: 19;15



Venerdì 13 dicembre

WTCR Race of Malaysia, prove libere 1: 10;00-10;45

WTCR Race of Malaysia, prove libere 2: 12;45-13;15

WTCR Race of Malaysia, Prima Qualifica: 15;15-15;45

WTCR Race of Malaysia, Seconda Qualifica Q1: 19;30-19;50

WTCR Race of Malaysia, Seconda Qualifica Q2: 20;00-20;10

WTCR Race of Malaysia, Seconda Qualifica Q3: 20;20 (DHL Pole Position shootout)



Sabato 14 dicembre

EWC 8 Hours of Sepang, warm-up: 9;00-9;45

EWC 8 Hours of Sepang: 13;00-21;00



Domenica 15 dicembre

WTCR Race of Malaysia, Gara 1: 15;15 (9 giri)

WTCR Race of Malaysia, Gara 2: 18;15 (9 giri)

WTCR Race of Malaysia, Gara 3: 20;10 (12 giri)

