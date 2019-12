Syahrin si prende i complimenti di Michelisz

Dopo aver centrato la DHL pole double della WTCR Race of Malaysia, Norbert Michelisz ha fatto i complimenti ad Hafizh Syahrin per quanto mostrato al debutto nella serie.

Al Sepang International Circuit il malese è impegnato anche nella 8h del FIM Endurance World Championship di moto e domani correrà con la Hyundai.



“E' stato fantastico, non credo di essere capace di prendere solo 2"5 se andassi in moto - ha detto l'ungherese - No ha avuto molto tempo per guidare e la pista è complicata. Farò il tifo per lui nella 8h di Sepang perché so anche quanto sarà dura fisicamente. Non si è fermato un secondo e salirà in moto per almeno 4-5 ore, poi gareggerà con noi".

