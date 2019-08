Syahrin svolgerà dei test per la Malesia

Hafizh Syahrin farà alcuni test in novembre prima del debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota di MotoGP correrà nella WTCR Race of Malaysia con la Volkswagen Golf GTI TCR del Liqui Moly Team Engstler.



"Cercherò di fare del mio meglio, ma non sarà facile perché non ho mai guidato queste macchine, però farò un test in novembre", ha spiegato l'idolo locale.



Syahrin al Sepang International Circuit prenderà parte anche alla 8h di moto del FIM Endurance World Championship, dato che le due categorie divideranno la pista.



Fra le altre wildcard della WTCR Race of Malaysia ci saranno Mitchell Cheah e Douglas Khoo nell'evento che si svolgerà in notturna.

