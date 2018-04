Szabó punta sul “miglior team”

Zsolt Szabó ha ringraziato la Zengő Motorsport per aver riparato in tempo la sua vettura dopo l'incidente al termine delle Prove Libere 1 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco.

L'ungherese aveva danneggiato la propria Cupra TCR andando a sbattere sul Circuit Moulay El Hassan di Marrakech.



“Ho cercato di ritardare la frenata, ma ho esagerato - ha spiegato - Ho superato il limite, è stato completamente un mio errore. Ho perso il posteriore e ho sbattuto in un punto dove ero in terza. Peccato perché erano solo le FP1, ma ringrazioe sentitamente il mio team, uno dei migliori al mondo, per avermi consentito di continuare".



La WTCR AFRIQUIA Race of Morocco è la prima gara del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.