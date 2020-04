TAG Heuer Best Lap Trophy: i vincitori del 2019

Ad ogni evento del WTCR – FIA World Touring Car Cup, chi realizza il giro più veloce in gara riceve il TAG Heuer Best Lap Trophy, ossia un orologio in premio alla sua prestazione.

Ecco chi lo ha vinto nel 2019



1: Mikel Azcona(nella foto)



1: Mehdi Bennani



1: Nicky Catsburg



1: João Paulo de Oliveira



1: Daniel Haglöf



1: Rob Huff



1: Johan Kristoffersson



1: Benjamin Leuchter



1: Ma Qinghua



1: Norbert Michelisz

