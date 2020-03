Tarquini: 5 curiosità e 8 perle del WTCR

La stella del WTCR – FIA World Touring Car Cup, Gabriele Tarquini, oggi compie 58 anni, per cui lo festeggiamo con alcune curiosità e perle della sua carriera, in attesa di rivederlo nella serie con la Hyundai della BRC.

LA TOP5



F1: il suo debutto è avvenuto nel 1987 e ha corso nel periodo 1988-1992, con una gara anche nel 1995. In totale ha messo assieme 38 GP e preso 1 punto nel 1989 in Messico.

Europeo: nel 1994 ha vinto il British Touring Car Championship e nel 2003 è diventato Campione Europeo con 6 vittorie.

Mondiale: ha vinto il WTCC con la SEAT nel 2009, continuando a vincere anche nelle sette stagioni a seguire.

Il suo podio: “Dovessi scegliere chi avere con me, direi Michael Schumacher ed Ayrton Senna. Ho corso con loro, soprattutto Senna. I risultati sono stati diversi, ma eravamo in pista assieme e l'ho conosciuto fin dai kart perché correva in Italia al tempo. Michael è stato mio amico fuori dalle piste, giocavamo spesso a calcio assieme, lui lo amava. Con la nazionale piloti mi sono divertito tantissimo quando è venuto a giocare con noi".

Lo sapevate? Oltre a F1 e due Mondiali Turismo, Tarquini ha corso anche una 24h di Le Mans nel 1985, ma si è ritirato.



LA TOP8 del WTCR



Collaudatore: ha sviluppato la Hyundai i30 N TCR dal 2017.

Nella storia: ad aprile nel 2018 ha vinto la prima gara del WTCR a Marrakech centrando anche la DHL Pole Position, aggiungendo pure il successo di Gara 3.

L'appetito vien mangiando: ha vinto anche la WTCR Race of Hungary per due volte battendo il suo collega Hyundai, Norbert Michelisz.

Le preferite: Oltre a Marrakech (2) ed Hungaroring (1), Tarquini ha vinto anche allo Slovakia Ring e Suzuka, che sono fra le sue preferite.

3: il Mondiale 2018 è arrivato battendo Yvan Muller per 3 punti a Macao.

99: in due stagione di WTCR ha vinto 7 volte ed è stato in testa per 99 giri.

6: i giri veloci realizzati nel WTCR in gara, record imbattuto.

Ne manca una: tra 2018 e 2019, Tarquini ha perso solo una gara, ovvero la terza della WTCR Race of Germany due anni fa per i danni riportati in un incidente nella seconda.

The post Tarquini: 5 curiosità e 8 perle del WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.