Gabriele Tarquini ha corso in ADAC TCR Germany questo weekend, ma il Campione in carica del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO non è stato fortunato.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse è salito a bodo della i30 N TCR preparata dal Team Engstler la Red Bull Ring terminando quinto in qualifica, ma in Gara 1 un contatto con Théo Coicaud gli ha rotto lo sterzo e lo ha costretto al ritiro, provocando pure l'ingresso della safety car.



IN Gara 2 le cose erano partite bene, con Tarquini a superare Antti Buri per il terzo posto, ma dopo ulteriori contatti è dovuto tornare ai box chiudendo 14°.



Foto: ADAC-Motorsport.de

The post Tarquini a mani vuote in Austria appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.