Tarquini abdica: “Il mio titolo è in mani sicure”

Gabriele Tarquini ha dovuto cedere il titolo di Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, ma è comunque contento di chi lo ha vinto.

Il pilota della Hyundai ha abdicato in favore del suo compagno di squadra Norbert Michelisz in un gran finale mozzafiato in Malesia, ma il "Cinghiale" già dalla WTCR Race of China si era messo a disposizione del collega.



Ieri l'ungherese della BRC Hyundai N Squadra Corse ha potuto festeggiare al termine della WTCR Race of Malaysia e Tarquini si è complimentato.



"Il mio numero 1 se ne va, ma in buone mani - dice l'abruzzese - Sono molto contento per Norbert, gli dò volentieri il titolo perché se lo è meritato con una stagione fantastica".

