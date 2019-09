Gabriele Tarquini sarà al servizio di Norbert Michelisz nella corsa al titolo di Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

L'abruzzese non è ancora matematicamente tagliato fuori, ma gli ultimi risultati poco fortunati lo hanno allontanato dalla vetta e quindi ha deciso di aiutare il suo compagno di squadra, come accaduto in Giappone.



"Sono molto lontano e pronto ad aiutare Norbi in ogni situazione - ha detto il portacolori della BRC Hyundai N Squadra Corse in vista della JVCKENWOOD Race of Japan - L'anno scorso ero davanti io, seppur con Norbi molto vicino, ma a Macao, in Gara 2 e 3, è stato evidente che ero favorito, per cui ha fatto un lavoro eccellente dandomi una bella mano. Ora tocca restituirgli il favore".



"E' uno con esperienza e non ha bisogno di grandi aiuti da parte mia, ma se mi trovassi davanti lo farei passare con un sorriso. Se lo merita sicuramente".



Tarquini ha infatti regalato il successo in Gara 2 dell'ultima WTCR Race of China proprio all'ungherese, che ha ringraziato.



“Chiaramente se dovessi scegliere uno che mi dia una mano, questo sarebbe sicuramente Gabriele perché ha esperienza. Sono contentissimo di poter lavorare a tretto contatto con lui, si impara moltissimo e non solo nella guida".



“In un WTCR / OSCARO di così ato livello, devi saper comprendere se sei nella posizione di lottare o no. A Macao lo scorso anno ho aiutato Gabriele, era mio compagno e una grande persona, oltre che nell'interesse del team che vincesse lui".

The post Tarquini: “Aiuterò Michelisz a vincere il titolo” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.