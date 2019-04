Tarquini batte l’idolo locale Michelisz, Girolami nuovo leader

Il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO ha regalato un weekend di emozioni in Ungheria con Néstor Girolami che conquistando due vittorie si issa in testa al campionato.

Per i fan locali c'è stata anche una piccola delusione quando Norbert Michelisz è stato battuto da Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse) in Gara 3. L'ungherese era partito dalla DHL Pole Position, ma il Campione in carica lo ha scavalcato tenendoselo dietro fino al traguardo.



Dopo il terzo posto di Gara 1, Esteban Guerrieri chiude quinto in Gara 2, mentre in Gara 3 è arrivato il ritiro; prima il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha avuto un problema elettrico che gli ha fatto perdere potenza, poi è andato K.O. per via dello sterzo, danneggiato nei contatti di Gara 2.



Yvan Muller ha conquistato il suo primo podio con la Lynk & Co in Gara 1, con suo nipote Yann Ehrlacher terzo in Gara 3.



Jean-Karl Vernay era partito dalla DHL Pole Position della griglia invertita, ma un problema alla frizione lo ha fatto finire dietro a Girolami. Terzo posto per Daniel Haglöf con la Cupra della PWR Racing, che sorride per il quarto posto di Mikel Azcona nel terzo round.



Buona Top5 per Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) in Gara 1. Thed Björk ha invece perso la leadership in un fine settimana che lo ha visto classificarsi quinto come miglior risultato. Rob Huff (SLR - Volkswagen Golf GTI TCR) si porta a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy.

