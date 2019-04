Tarquini comincia la difesa del titolo con una vittoria

Gabriele Tarquini ha cominciato a difendere il suo titolo di Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO con una vittoria a Marrakech.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse si è imposto sulla griglia invertita di Gara 2 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco grazie al ritiro del compagno di squadra Nicky Catsburg (problema ai freni) e ora è terzo in classifica.



“Nicky è partito benissimo e non sono riuscito a superarlo - ammette il "Cinghiale" - Mi dispiace per lui perché meritava il successo. Grazie alla griglia invertita siamo riusciti a vincere e a prendere tanti punti, si può gestire meglio la situazione. E' fantastico vincere Gara 2 al primo weekend".

