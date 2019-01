Gabriele Tarquini ha condiviso le sue conoscenze sulla Hyundai i30 N TCR con Nicky Catsburg ed Augusto Farfus per poterli far andare forte il prima possibile.

Il Campione 2018 del WTCR OSCARO si è unito all'olandese e al brasiliano, assieme a Norbert Michelisz, per svolgere i primi test in vista della prossima stagione, essendo stato colui che ha sviluppato la macchina in prima persona con il BRC Racing Team.



In attesa di trovare un team clienti per i due nuovi piloti Hyundai, Tarquini ha spiegato come si svolge il lavoro.



"Il test è stata una bella opportunità per lavorare con Nicky ed Augusto, passandogli le informazioni di sviluppo che ho appreso nelle prove e correndo in gara. Questo gli servirà per andare forte il prima possibile".

The post Tarquini in aiuto dei nuovi piloti Hyundai appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.