Tarquini: “Neuville potrebbe tranquillamente correre nel WTCR”

Gabriele Tarquini è convinto che Thierry Neuville possa un giorno giocarsi le sue carte nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il "Cinghiale" aveva affiancato la stella del FIA World Rally Championship nel suo debutto in ADAC TCR Germany al Nürburgring in estate, quando il belga ha portato alla vittoria in Gara 1 la sua Hyundai i30 N TCR, mentre in Gara 2 si era comunque destreggiato nonostante l'acquazzone e le durissime condizioni.



“Non mi aspettavo queste prestazioni da parte sua - ha detto il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse - Gli ho dato le indicazioni migliori su come poter andare a podio e sono felicissimo di quel che ha fatto. Venerdì non era contento, ma sul bagnato frenare era difficile. Sabato c'era il sole e faceva freddo, ha messo gomme nuove nel secondo run di qualifica e si è preso la pole position, ma gli ho detto di stare attento perché in gara avrebbe dovuto combattere con tutti curva dopo curva".



“Gli ho dato alcune indicazioni sulle traiettorie e strategie da adottare, un conto però è dirlo e un altro è farlo. Non ha sbagliato nulla, è partito in modo fantastico e ha gestito le gomme perfettamente anche dopo la ripartenza dalla Safety Car. E' stato incredibile ciò che ha fatto e sinceramente mi ha sorpreso, non me l'aspettavo da uno con poca esperienza".



Tarquini ha quindi promosso anche per il WTCR / OSCARO Neuville: "In piste come l'Hungaroring o Ningbo potrebbe giocarsela a centro gruppo senza problemi, potrebbe stupire ancora e pure vincere. Ha un modo di guidare simile al mio, il modo di frenare e i punti dove stacca e riaccelera. Ha controllato benissimo quando era in testa e gestito alla grande Gara 2 sotto la pioggia".



Tarquini tornerà in azione per la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan a Suzuka del 25-27 ottobre, mentre Neuville sarà impegnato questo weekend con il World Rally Championship per il Rally GB.



