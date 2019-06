Tarquini: “Non aspettatevi di vedermi vincere in Germania”

Gabriele Tarquini non è convinto di poter lottare per la vittoria nella WTCR Race of Germany.

Il Campione in carica affronterà i 25,378km del Nürburgring Nordschleife con l'intenzione di provare a prendere più punti possibili per restare in corsa per il titolo, viste le difficoltà attuali.



"Non credo che saremo competitivi come gli altri, non ho problemi a dirlo - ha dichiarato il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse - Non abbiamo il passo e lottiamo molto per stare con gli altri, oltre al fatto che nel 2018 ebbi due incidenti".



Tarquini pensa comunque di poter crescere al Nordschleife se avesse l'occasione di correrci di più, mentre molti suoi colleghi si allenano al simulatore.



“Come tutti i piloti di vecchia generazione, dopo un paio di giri mi sento male e non riesco ad usare il simulatore. Si possono fare alcune gare del VLN, ma non è semplice perché il costo è elevato, noleggiare il Nordschleife è molto caro, mentre con il simulatore puoi girare quanto ti pare".

