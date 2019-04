Tarquini pronto a lottare ancora nel WTCR

Gabriele Tarquini comincerà la sua difesa del titolo di Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Marocco.

Il pilota del BRC Hyundai N Squadra Corse guiderà i Campioni presenti nella #WTCR2019SUPERGRID quest'anno e con la sua Hyundai i30 N TCR si presenta a Marrakech (5-7 aprile) molto carico.



“L'anno scorso ho dimostrato di non essere così vecchio e infatti ho vinto il titolo facendo una grandissima stagione, probabilmente una delle migliori - ha detto il 57enne - Quest'anno sarà diverso, ma l'obiettivo non cambia e la griglia è bellissima. Sono orgoglioso del lavoro fatto nel 2018. Non so se è cambiato qualcosa nella mia testa, di sicuro sarei contento di ripetermi, seppur sappia che non sarà semplice ottenere gli stessi risultati. Sono molto concentrato, spero di avere un buon passo e combattere ancora per il titolo".

