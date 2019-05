Gabriele Tarquini adora lo Slovakia Ring dove il WTCR – FIA World Touring Car presented by OSCARO farà tappa il prossimo weekend.

Il Campione 2018 del WTCR / OSCARO ha sempre apprezzato il tracciato slovacco.



“Lo Slovakia Ring è una delle piste più belle su cui andare a correre - ha rivelato il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse - Personalmente la metto seconda solo a Suzuka. Mi è sempre piaciuto venire qui perché ogni curva ha delle caratteristiche diverse. C'è una parte molto veloce e un'altra lentissima, la Curva 2 si fa a 225km/h ed è fantastica. Mi ricordo che quando ero nel WTCC mi si spalanco in faccia il cofano a metà di essa oscurandomi la visuale completamente mentre spingevo al massimo".



Tarquini quest'anno ha già vinto due gare, ma nella prima della WTCR Race of Slovakia dovrà scontare 5 posizioni in meno in griglia per il contatto con Yann Ehrlacher ed Esteban Guerrieri in Gara 2 all'Hungaroring.

The post Tarquini pronto per la Slovacchia appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.