Tarquini protagonista al Red Bull Ring

Gabriele Tarquini sarà in azione in ADAC TCR Germany al Red Bull Ring questo weekend.

Il Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO si recherà in Austria per salire a bordo della Hyundai i30 N del Team Engstler e punterà a divertirsi usando la sua proverbiale grinta.



"Ho visto diverse gare in TV lo scorso anno, specialmente dopo che Hyundai è entrata a far parte di questa serie, e sono state davvero entusiasmanti e divertenti perché il livello dei piloti è molto elevato - ha commentato il "Cinghiale" - Non correvo in un campionato tedesco dal 1999 quando ero in STW, sono impaziente di cominciare".

