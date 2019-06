Tarquini protagonista al Red Bull Ring

Gabriele Tarquini, Campione in carica del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, ha corso ieri in ADAC TCR Germany Series.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse è salito a bordo della i30 N TCR preparata dal Team Engstler al Red Bull Ring, dove è stato l'ospite d'onore.



Dopo esserci qualificato quinto, Tarquini in gara non ha avuto molta fortuna per via di alcuni contatti con gli avversari e ora si potrà concentrare sul prossimo round del WTCR / OSCARO che si terrà al Nürbugring Nordschleife il 20-22 giugno.



Foto: ADAC-Motorsport.de

