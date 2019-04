Tarquini, una carezza a Bennani

Gabriele Tarquini ha citato Mehdi Bennani come uno dei protagonisti della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco.

Il marocchino sarà uno dei piloti da tenere d'occhio nella griglia del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dopo la vittoria ottenuta l'anno scorso nella WTCR Race of China-Wuhan con la Volkswagen Golf GTI TCR della Sébastien Loeb Racing.



"Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui - ha detto il Campione 2018 - L'ho visto crescere fin da giovane e negli ultimi anni è migliorato tanto da arrivare a livello top. Può lottare per vincere".

