Tassi e la KCMG alla 24h del Fuji

In attesa di riprendere gli impegni con il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, Attila Tassi sarà al via della 24h del Fuji, round del Super Taikyu Series.

L'ungherese correrà assieme a Paul Ip, capo del team KCMG, Jim Ka To, Josh Burdon e Matt Howson la gara giapponese al volante della Honda Civic Type R con cui darà l'assalto alla Classe ST-TCR.



“Non vedo l'ora di iniziare il weekend - ha detto il 19enne magiaro - Non sono mai stato in Giappone ed è una bella responsabilità rappresentare la Honda nel suo paese. La Classe ST-TCR è una delle più popolari là e ci sarà grande battaglia. Ho già fatto una 24h, sono salito sul podio in quella di Barcellona del 2016 e cercherò di usare a mio vantaggio questa cosa".



Tornato dal Giappone, Tassi si preparerà per la WTCR Race of Germany del Nürburgring Nordschleife (20-22 giugno).

