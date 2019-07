Tassi ha il potenziale per vincere

Attila Tassi ha dimostrato di avere il potenziale per vincere nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, come visto in Gara 3 della WTCR Race of Portugal a Vila Real.

Il 20enne ungherese è partito dalla DHL Pole Position in Portogallo, conducendo fino a quando un problema tecnico non ha fermato la sua Honda, lasciando via libera al compagno di squadra Tiago Monteiro.



“Mi dispiace per lui, aveva dominato le qualifiche - ha dichiarato il Team Principal della KCMG, Dario d’Esposito - E' frustrante incappare in un problema tecnico, ma ha dimostrato il suo potenziale in questi ultimi eventi".



Anche Monteiro ha fatto i complimenti al collega: "Immagino che sia molto frustrante per Attila, in qualifica ha fatto un lavoro fantastico con un grande giro, io ho provato a dare il massimo, ma in pole c'è andato lui. Purtroppo per lui si è verificato un problema meccanico, altrimenti avrebbe potuto vincere la sua prima gara. Sarei stato ugualmente felice di arrivare secondo o terzo, ma evidentemente qui avevo qualcuno a vegliare su di me, una stella che mi ha sostenuto. Capisco Attila, ma è una grande talento difficile da battere e avrà tante altre occasioni".



Tassi ha aggiunto: "Sono orgogliosissimo di aver conquistato la prima pole position su una pista dove non ero mai stato prima, ma sono sicuro che che avessi anche il passo per vincere, il che è molto frustrante non riuscirci per via di un problema tecnico".

