Tassi: “Lottare con Michelisz non mi preoccupa”

Attila Tassi non ha timore di lottare con il suo compatriota Norbert Michelisz nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, dato che entrambi saranno protagonisti all'Hungaroring.

Il 19enne della KCMG dovrà cercare di piazzare la sua Honda Civic Type R davanti alla Hyundai i30 N TCR dell'avversario della BRC Hyundai N Squadra Corse in quel di Budapest.



“Anche se è il mio mentore, per me resta un avversario come gli altri in pista - ha detto Tassi, che è cresciuto nel team M1RA fondato proprio da Michelisz - Sono stato nella sua squadra per due anni e ho imparato tanto in stile di guida e tecniche. Non penso che potrei essere a questo livello ora senza di lui, mi ha dato una grossa mano".

