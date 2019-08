Tassi: “Possiamo puntare più in alto”

Attila Tassi è convinto che nei prossimi round del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO possa puntare più in alto.

L'ungherese della KCMG-Honda è reduce dal suo miglior weekend trascorso nella WTCR Race of Portugal, dove ha centrato la pole in qualifica, mentre in gara la vittoria è andata al suo collega Tiago Monteiro.



“Dopo le prestazioni di Vila Real possiamo puntare più in alto", ha detto il 20enne.



Al Ningbo International Speedpark, teatro della WTCR Race of China (13-15 settembre), nessuno dei due fra Tassi e Monteiro ha mai corso.

