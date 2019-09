Tassi pronto per Suzuka

Attila Tassi è pronto per correre le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Suzuka.

Il pilota Honda è reduce dai 15 punti conquistati nella WTCR Race of China e per la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan del 25-27 ottobre è voglioso di fare bene per il proprio marchio.



“Non ho mai corso a Suzuka, sarà una atmosfera differente e non vedo l'ora - ha detto il 20enne ungherese - Ho visto molti video, specialmente di F1, da quando avevo 7-8 anni, ma sono cresciuto nell'epoca dei simulatori che ti danno una buona idea delle traiettorie da fare".



Tassi si è anche detto contento per quanto fatto a Ningbo, dove con due bei sorpassi all'ultimo giro ha raggiunto il sesto posto in Gara 2, partendo 17°.



"Sono rimasto fuori dai tanti incidenti, credo di aver avuto anche fortuna. Non è il modo di correre che mi piace, ma ho capito che l'aggressività conta".



Il Team Principal della KCMG, Dario d’Esposito, ha aggiunto: "Attila ha migliorato in ogni sessione rimontando fino ad un bellissimo sesto posto. E' stato lontano da contatti e incidenti e se lo è meritato, lavoro fantastico".

