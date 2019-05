Dopo le qualifiche del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO andate in scena ieri allo Slovakia Ring, Attila Tassi prova a pensare positivo nonostante si sia classificato 23° e 21°.

Il pilota della KCMG ha ammesso che avrebbe potuto fare molto meglio con la sua Honda Civic Type R TCR.



“Ci sono anche cose positive, nonostante la nostra posizione non sia delle migliori - ha detto il 19enne ungherese - Se confrontiamo la pole position dell'Hungaroring e i risultati ottenuti qui, siamo molto più vicini nonostante la pista sia più lunga, quindi vuol dire che abbiamo migliorato parecchio. Ero convinto che sul bagnato ce l'avremmo fatta a passare in Q2, ma abbiamo deciso di non cambiare le gomme per via della strategia e ho completato il giro un minuto prima degli altri, che si sono trovati la pista più asciutta. Spero che domenica ci sia la pioggia, in queste condizioni abbiamo visto anche in Ungheria che siamo competitivi e potrò rimontare".



Il suo compagno Tiago Monteiro ha chiuso 21° e 24°, montando gomme slick all'inizio della Seconda Qualifica e perdendo tempo.

The post Tassi riduce il margine dai migliori appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.