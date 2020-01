Tassi: “Spero in un grande miglioramento”

Attila Tassi dopo una stagione di debutto si aspetta di poter fare molto meglio nel WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020.

L'ungherese è stato autore della DHL Pole Position per Gara 3 della WTCR Race of Portugal con la Honda Civic Type R TCR della KCMG e ora continuerà con il marchio giapponese anche per la prossima stagione.



"Sono contentissimo di proseguire come pilota di Honda Racing nel WTCR per il 2020. Nella stagione di debutto ho passato bei momenti, come la pole position in Portogallo e la gara del Nurburgring dove ho avuto un passo da podio. Evitando qualche sfortuna, specialmente quelle dei primi giri durante le ultime gare, penso che potremo fare un bel passo avanti", ha detto l'ungherese.

