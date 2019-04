Tenke con Zengő come wildcard della WTCR Race of Hungary

Tamás Tenke e il team Zengő Motorsport saranno wildcard del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in occasione della WTCR Race of Hungary.

L'ungherese, quarto quest'anno in TCR Middle East Touring Car Series, guiderà la Cupra della squadra capitanata da Zoltán Zengő nel weekend dell'Hungaroring davanti ai propri tifosi.



“E' un grande onore per me e una fantastica opportunità - ha commentato il 22enne - Ho tanto da imparare e per questo non voglio fare previsioni, ma solo completare il maggior numero possibile di giri tra libere e qualifiche, cercando di portare a termine tutte le gare. Questo è ciò per cui sarò soddisfatto".



Per la Zengő Motorsport è un ritorno nella massima serie turismo dopo aver lanciato talenti come Norbert Michelisz, Dániel Nagy e Norbert Nagy. La squadra di Budapest punta quindi a mettersi in mostra fra i 13 team della serie.



“Siamo felici di tornare nel WTCR / OSCARO, specialmente perché è l'evento di casa per noi - ha dichiarato Zoltán Zengő - E' chiaro che Tamás sta crescendo e questa è l'occasione per lui di confrontarsi al massimo livello della competizione, apprendendo molte cose che poi gli saranno utili in carriera. L'opzione della wildcard è ottima per i team che non possono permettersi di correre l'intera stagione, vedremo se nel corso dell'anno ci saranno altre possibilità".



Ricordiamo che il regolamento 2019 per le wildcard prevede che questi non possano prendere punti e carichino 20kg di zavorra aggiunti a Peso di Compensazione e BoP.

