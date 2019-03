Test ufficiali in settimana per il WTCR / OSCARO

Per il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO è la settimana dei test ufficiali che si terranno sul Circuit de Barcelona-Catalunya il 28-29 marzo.

In questi due giorni per la prima volta tutti i piloti della serie si incontreranno confrontandosi in pista. Mercoledì ci sarà il WTCR Media Launch 2019 nel centro di Barcellona con diversi giornalisti presenti.

