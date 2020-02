Testa a testa fra compagni di squadra

I piloti della Cyan Racing Lynk & Co sono stati messi a confronto coi risultati ottenuti nel WTCR – FIA World Touring Car Cup durante il 2019.

Ecco come è finita tra Thed Björk ed Yvan Muller in una stagione davvero intrigante.



Presenze: Björk 30, Muller 30

Gare: Björk 14, Muller 16*

Qualifiche: Björk 8, Muller 12

Vittorie: Björk 3, Muller 4

Podi: Björk 6, Muller 8

Ritiri: Björk 2, Muller 3

Punti: Björk 297 (P4), Muller 331 (P3)



*Gare in cui uno dei due ha finito davanti all'altro.

