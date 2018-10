Tiago Monteiro torna a correre nel WTCR OSCARO a Suzuka a 415 giorni dall’infortunio

Tiago Monteiro è finalmente fuori dal tunnel e potrà tornare a correre in occasione delle gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO che si terranno a Suzuka il weekend del 26-28 ottobre.

Si tratta di un rientro storico nel mondo del motorsport, a 415 giorni dal bruttissimo incidente di cui il portoghese fu protagonista a Barcellona il 6 settembre 2017 durante un test con il team Honda Racing WTCC, nel quale riportò serie lesioni a collo, testa e vista.



Il 42enne nativo di Porto ha lottato a lungo passando un lunghissimo periodo girando fra ospedali, studi medici e di riabilitazione, che ora lo hanno portato ad avere l'ok dai dottori per correre con la Honda Civic Type R della Boutsen Ginion Racing la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan. Nel suo programma al momento non c'è però la partecipazione a Macao, in attesa della valutazione dell'equipe medica che lo segue, la quale dovrà dare parere positivo.



“Non posso descrivere quanto sia bello poter tornare a correre - ha dichiarato Monteiro - Ci sono stati momenti davvero bui in questo periodo lunghissimo, ma non ho mai perso la speranza di rientrare un giorno; questo mi ha dato la determinazione di lavorare duramente per farlo. Venire alle gare e vedere gli altri andare in pista mi ha fatto piangere il cuore, penso che a Suzuka sarò molto emozionato. Di fatto sarò sul tracciato di casa Honda dove feci il mio debutto nel WTCC nel 2012, per cui sarà speciale e bello poter ripagare la squadra dell'affetto e della fiducia che hanno riposto in me durante il periodo del mio recupero".



"Non mi pongo obiettivi, voglio solo divertirmi e stare bene cercando di trovarmi a mio agio e avere il passo giusto in attesa di rientrare definitivamente nel 2019. Parlando con i dottori, so che c'è ancora qualcosa da fare per essere al massimo, per questo non voglio andare a Macao se non sono al 100%. Sono grato a loro per la professionalità che hanno mostrato nel mio recupero, e alla mia famiglia e amici e tifosi per il sostegno. Sono stati tutti fantastici in questo periodo lungo e duro".



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "Penso di parlare a nome di tutta la famiglia del WTCR OSCARO quando dico che siamo felicissimi di dare il bentornato a Tiago in pista. E' stato un recupero lungo e sofferto, ma la sua determinazione ci ha anche fatto capire che può essere una ispirazione per tutti. La strada è stata difficile e lui non si è mai fermato, credendo sempre di poter tornare un giorno, cosa che ha fatto! Sono contento per lui".

