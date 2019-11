Tom Coronel vola ai FIA Motorsport Games

Tom Coronel, protagonista del WTCR / OSCARO, è stato altrettanto bravo ai FIA Motorsport Games di Vallelunga lo scorso weekend.

Come portacolori del Team Netherlands,l'olandese ha sfiorato la medaglia al volante della Honda Civic Type R TCR preparata dalla Boutsen Ginion Racing, causa un contatto in Gara 1 mentre lottava per il podio che lo ha costretto a fermarsi con una sospensione rotta.



In Gara 2, Coronel ha rimontato bene sul bagnato nelle fasi iniziali raggiungendo il terzo posto e terminando complessivamente l'evento quinto.



Presente anche Jim Ka To, fresco di esordio nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO come wildcard, che ha rappresentato il Team Hong Kong recuperando dal 15° al 10° posto in Gara 1 e occupando il 7° in Gara 2 fino a quando una collisione non lo ha fatto finire 9°.



Entrambi saranno al via delle gare di Macao della prossima settimana.

