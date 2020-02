Tre gare “di casa” per Tassi

Attila Tassi verrà seguito da vicino dai suoi tifosi nella stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Oltre alla WTCR Race of Hungary che aprirà i battenti il 26-28 aprile, gli ungheresi accorreranno numerosi anche per WTCR Race of Slovakia (5-7 giugno) e WTCR Race of Austria* (24-26 luglio) essendo posti vicini alla sua terra natale.



“Con l'Austria avremo tre weekend dove i nostri tifosi potranno venire a seguirci per sostenerci", ha detto il 20enne della KCMG, che anche quest'anno condurrà la Honda Civic Type R TCR.



*Soggetto a conferma del Consiglio Mondiale FIA

