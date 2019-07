Tutto quello che c’è da sapere sulla WTCR Race of Portugal

Il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO fa tappa a Vila Real il weekend del 5-7 luglio. Ecco tutto quello che dovete sapere.

LA SFIDA

Un circuito bellissimo e ricco di storia quello del Portogallo. Le gare sui saliscendi di Vila Real risalgono al 1931, anno in cui Gaspar Sameiro ed Ercilio Barbosa vinsero l’evento sui 7.150m di pista con la loro Ford Model A. Negli anni a seguire non sempre vennero disputate gare, ma con l’arrivo del WTCC a Vila Real si è visto per la prima volta un Mondiale FIA. Il layout da 4.755m è ricco di curve, salite e discese, con diverse chicane inserite per motivi di sicurezza; l’ultima sezione in discesa vede le vetture toccare oltre 200km/h. Una cosa è certa: lo spettacolo è assicurato.



DATI

Round: 16-18

Circuito: Circuito Internacional de Vila Real

Data: 5-7 luglio

Indirizzo: Av. Carvalho Araújo 7, 5000-651 Vila Real

Lunghezza: 4,785km

Fuso orario: GMT +1h



Gara 1: 11 giri (52,635km)

Gara 2: 11 giri (52,635km)

Gara 3: 13 giri (62,205km)



Giro record qualifica:

Thed Björk (Hyundai i30 N TCR), 1'59"824 (143,90km/h), 24/06/18

Giro record gara:

Thed Björk (Hyundai i30 N TCR), 2'02"964 (140,2km/h), 24/06/18



LA TOP5

1: Vila Real ha ospitato la F3 negli anni ’60, poi ci furono anche altre gare; Chris Craft e David Piper, ad esempio, vinsero la 6h del 1969 al volante di una Porsche 908.

2: Negli anni ’80 si sono sempre corse gare turismo, fino ad un incidente mortale che nel 1991 costrinse le autorità ad intervenire per aumentare gli standard di sicurezza. Le gare sono ricominciate nel 2007 con un appuntamento storico vinto da Stirling Moss.

3: Il nome Vila Real (Città Reale) le è stato dato dal Re Denis di Portogallo quando la fondò nel 1289.

4: Per coprire i costi della gara, in città viene tassato ogni kg di carne venduta.

5: I 7,15km del layout originale erano costituiti anche da un ponte che attraversava il fiume. Per il primo evento del WTCC nel 2015 si è utilizzata la versione da 4,755km, poi le ulteriori modifiche per aumentare i sorpassi l'hanno portato a 4,785km.



IL PROGRAMMA

Venerdì 5 luglio

Prove Libere 1: 17;00-17;45



Sabato 6 luglio

Prove Libere 2: 9;00-9;30

Prima Qualifica: 11;00-11;40

Gara 1 (11 giri): 15h15-15h45



Domenica 7 luglio

Seconda Qualifica: Q1: 10;00-10;30

Second Qualifica: Q2: 10;35-10;50

Second Qualifica: Q3: 11;00 (prima auto per lo shootout della Top5)

Gara 2 (11 giri): 15;30-16;00

Gara 3 (13 giri): 17;00-17;35



ENTRY LIST

1BRC Hyundai N Squadra CorseGabriele Tarquini (ITA)Hyundai i30 N TCR

5BRC Hyundai N Squadra CorseNorbert Michelisz (HUN)Hyundai i30 N TCR

8BRC Hyundai N LUKOIL Racing TeamAugusto Farfus (BRA)Hyundai i30 N TCR

9KCMGAttila Tassi (HUN)Honda Civic Type R TCR

10Comtoyou Team Audi SportNiels Langeveld (NLD)Audi RS 3 LMS

11Cyan Racing Lynk & CoThed Björk (SWE)Lynk & Co 03 TCR

12SLR VW MotorsportRob Huff (GBR)Volkswagen Golf GTI TCR

14SLR VolkswagenJohan Kristoffersson (SWE)Volkswagen Golf GTI TCR

18KCMGTiago Monteiro (PRT)Honda Civic Type R TCR

21Comtoyou DHL Team CUPRA RacingAurélien Panis (FRA)CUPRA TCR

22Comtoyou Team Audi SportFrédéric Vervisch (BEL)Audi RS 3 LMS

25SLR VW MotorsportMehdi Bennani (MAR)Volkswagen Golf GTI TCR

29ALL-INKL.COM Münnich MotorsportNéstor Girolami (ARG)Honda Civic Type R TCR

31Team MulsanneKevin Ceccon (ITA)Alfa Romeo Giulietta TCR

33SLR VolkswagenBenjamin Leuchter (DEU)Volkswagen Golf GTI TCR

37PWR RacingDaniel Haglöf (SWE)CUPRA TCR

50Comtoyou DHL Team CUPRA RacingTom Coronel (NLD)CUPRA TCR

52Leopard Racing Team Audi SportGordon Shedden (GBR)Audi RS 3 LMS

55Team MulsanneMa Qinghua (CHN)Alfa Romeo Giulietta TCR

68Cyan Performance Lynk & CoYann Ehrlacher (FRA)Lynk & Co 03 TCR

69Leopard Racing Team Audi SportJean-Karl Vernay (FRA)Audi RS 3 LMS

86ALL-INKL.COM Münnich MotorsportEsteban Guerrieri (ARG)Honda Civic Type R TCR

88BRC Hyundai N LUKOIL Racing TeamNicky Catsburg (NLD)Hyundai i30 N TCR

96PWR RacingMikel Azcona (ESP)CUPRA TCR

100Cyan Racing Lynk & CoYvan Muller (FRA)Lynk & Co 03 TCR

111Cyan Performance Lynk & CoAndy Priaulx (GBR)Lynk & Co 03 TCR

