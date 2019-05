Tutto quello che c’è da sapere sulla WTCR Race of Slovakia

Il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO fa tappa allo Slovakia Ring. Ecco quello che dovete sapere.

La sfida



Inaugurato nel 2010, lo Slovakia Ring sorge a 40km da Bratislava e dal 2012 ha opsitato cinque eventi del FIA World Touring Car Championship sul suo layout ricco di curve di vario genere e configurazioni che hanno sempre esaltato piloti e fan. Nel 2018 le presenze sono state 32.000 e per quest'anno ci si attende ancor più gente per via del FIM Endurance World Championship. Il Campione Gabriele Tarquini lo ha descitto come una delle migliori piste d'Europa, con la curva 2 che si percorre a 225km/h.



DESCRIZIONE

Round: 7-9

Pista: Slovakia Ring

Data: 10-12 maggio

Indirizzo: 800 Orechová Potôň 930 02, Slovacchia

Lunghezza: 5,922km

Fuso orario: GMT +2h

Aeroporto: Bratislava Airport (41km),

Vienna International Airport (103km)

Città: Bratislava (36km)

Gara 1: 9 giri

Gara 2: 9 giri

Gara 3: 11 giri

Giro record Qualifica: Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR): 2'09"312 (164.80km/h), 14/07/18

Giro record gara: Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR): 2'11"061 (162,60km/h), 14/07/18



ORARI



Venerdì 10 maggio



Prove Libere 1: 9;15-10;00

Prove Libere 2: 11;30-12;00

Prima Qualifica: 13;45-14;15

Seconda Qualifica: 16;40



Domenica 12 maggio



Gara 1 (9 giri): 10;45

Gara 2 (9 giri): 15;15

Gara 3 (11 giri): 16;45

