Per la PWR Racing il debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dello scorso weekend è stato un insieme di emozioni.

In Gara 1 Daniel Haglöf è stato protagonista di una sfortunata foratura che lo ha messo fuori dalla Top10, ma la squadra svedese si è rifatta con il podio di Mikel Azcona in Gara 3.



“Ottenere queste prestazioni alla prima gara del WTCR è molto positivo - ha commentato il Team Principal Emil Axelsson - Sono orgoglioso del lavoro di tutti i nostri meccanici, ingegneri e piloti che si sono dati da fare un sacco. Ovviamente c'è ancora da migliorare, ma la prima uscita è andata veramente bene".



"Non siamo contentissimi per quanto successo in Gara 1 ad Haglöf e non so cosa abbia provocato la foratura, forse un contatto con Yann Ehrlacher. E' sicuramente un peccato perché potevamo ottenere fin da subito un bel piazzamento.



Azcona ha invece chiuso 15° il primo round, mentre in Gara 2 si è piazzato 5° e in Gara 3 al 3° posto. Haglöf ha rimontato dal 18° al 10° posto in Gara 3.

The post Un bel debutto per la PWR in Marocco appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.