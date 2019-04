Un debuttante d’esperienza nel WTCR

Andy Priaulx sarà al debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Marocco.

Il pilota del Guernsey affronta una nuova sfida dopo i tre titoli conquistati nel FIA WTCC tra 2005 e 2007.



“Sono felice di tornare, ma mi considero un debuttante - ha detto il portacolori della Cyan Performance Lynk & Co - Sicuramente questa sarà una stagione difficile, ma sono ottimista e non vedo l'ora di andare in Marocco.



Il 44enne non ha ancora visto il nuovo layout del Circuit Moulay El Hassan.



“Ci ho corso nel 2010 con il WTCC vincendo, ma ora è totalmente diverso. Sicuramente però mi sentirò a mio agio sapendo che in passato sono salito sul podio".

