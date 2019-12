Un format unico per il gran finale malese

La WTCR Race of Malaysia non sarà solamente il debutto della serie in questo paese, ma anche la prima volta che le tre gare si disputeranno nella stessa giornata.

Domenica 15 dicembre avremo la prima alle 15;15, la seconda alle 18;15 e la terza alle 20;10 locali sotto l’illuminazione artificale del Sepang International Circuit.



Tutti i tre round verranno trasmessi in diretta mondiale, incluso Astro Channel in Malesia.



Prove Libere e Qualifiche avranno luogo il 13 dicembre, mentre sabato 14 è riservato alla 8h di Sepang, secondo round della stagione 2019/20 del FIM Endurance Championship di moto.



Qui avremo anche la finalissima di Esports WTCR OSCARO.

