Un Joker Lap perfetto per Ehrlacher

Yann Ehrlacher ha sfruttato al meglio il Joker Lap per superare Augusto Farfus in Gara 1 della WTCR Race of Portugal.

Il pilota della Cyan Performance era terzo con la sua Lynk & Co 03 TCR dietro alle Hyundai del brasiliano e di Norbert Michelisz quando ha infilato il passaggio alternativo riuscendo a scavalcare il sudamericano e a concludere secondo.



“Non c'era una strategia, abbiamo solo visto se funzionava o meno - ha poi spiegato il francese - Loro stavano facendo un bel gioco di squadra e io mi occupavo di salvare le gomme. Qui è tutto stretto e veloce, non era semplice superare uno come Augusto e l'unica soluzione era fare il joker lap prima di lui. Quando è rientrato eravamo quasi appaiati, ma ho guadagnato una posizione".

