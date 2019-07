Yvan Muller ed Yann Ehrlacher per la prima volta sono saliti sul podio del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO assieme dopo Gara 3 di Vila Real.

La gioia per questo bel risultato è però stata segnata dalla scomparsa del meccanico di Cyan Racing.



“E' stato un giorno molto emozionante per noi - ha detto Muller - Prima di tutto perché sono sul podio con mio nipote Yann, ma anche perché ieri sera è morto il nostro collega e amico. A mezzanotte ancora non sapevamo se avremmo corso, ma la famiglia ci ha detto di farlo e di salire sul podio per dedicarglielo, eccoci qui".



Ehrlacher ha aggiunto: "Sono tante le emozioni per questo podio con Yvan e per la scomparsa del nostro meccanico ieri. In questo weekend sono salito due volte sul podio prendendo punti, li dedico a lui e penso alla sua famiglia".

The post Un podio di famiglia per Muller ed Ehrlacher appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.