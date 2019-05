Una brutta partenza per Catsburg in Gara 1

Nicky Catsburg non è riuscito a conservare la DHL pole position in Gara 1 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO allo Slovakia Ring fra errori suoi e contatti con gli avversari.

L'olandese sperava in un buon risultato, ma le cose non sono andate come previsto, finendo settimo al traguardo.



“Ho commesso un errore alla curva 1 e mi sono ritrovato nel traffico, cioè in mezzo alle lotte e ai contatti - ha detto il pilota del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team - Alla curva 4 ho subito un duro colpo e la macchina si è rovinata parecchio, dopo ho solo cercato di sopravvivere. Ho lasciato passare i miei compagni perché non c'era possibilità di resistergli, nonostante abbia provato a farlo".



"Ho fatto un paio di buoni giri assieme a Tom Coronel, ma i problemi mi hanno rallentato troppo per essere competitivo. Spero nelle prossime gare che ci sia meno caos e di sbagliare meno perché alla prima frenata sono arrivato troppo forte e Ma Qinghua è partito meglio di me superandomi. Sulla pista umida era tutto più difficile, ma la mia gara è finita con il primo contatto dove si è danneggiato lo splitter e il parafango sulla ruota. Non riuscito a girare bene in curva e mi sono quasi sorpreso di essere riuscito a terminare la gara. Per ora non è la mia stagione più fortunata".

