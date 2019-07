Una gara di “casa” per Azcona

Mikel Azcona punta a fare una bella WTCR Race of Portugal e a stupire.

Lo spagnolo non ha gare nel suo paese e quella di Vila Real diventa come quella di casa per lui.



"E' fantastico per me - ha detto il pilota della PWR Racing - Vila Real è a 5h da casa mia e qui c'è tutta la mia famiglia, è la prima volta che ci vengo, ma l'ambiente è simile e mi trovo benissimo".

