Una gara in cucina per i piloti del WTCR

Alcuni piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO si sono recati oggi al Macau Grand Prix Institute for Tourism Studies Gastronomy Challenge per una gara molto particolare.

Rob Huff, Esteban Guerrieri, Ma Qinghua, Norbert Michelisz, Tiago Monteio ed Andy Priaulx si sono riuniti assieme allo chef stellato Hans Lee Rasmussen.



Huff, Guerrieri, Ma e Monteiro hanno preparato granchio e minchi – piatto a base di carne macinata, patate e uova - mentre Michelisz e Priaulx hanno fatto i pastel de nata e biscotti di pasta frolla chiamati bicho bicho.



Il prossimo impegno saranno invece le Prove Libere 1, in programma alle 9;00 locali di giovedì.

